مجدي طلبة: الدوري المصري يضر المنتخب

عانى منتخب مصر في الفترة الأخيرة ونزول مستوي في الأونة الأخيرة حيث خسرت الفراعنة أمام تونس في المباراة الودية خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الحالي .

أكد مجدي طلبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، إن الدوري المصري الممتاز لا يفيد المنتخب الوطني بأي شكل من الأشكال.

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وقال مجدي طلبة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" للأسف المسؤولين عن الكرة المصرية يحتاجوا أن يكون هناك منهم خطة أكبر من ذلك، حتي يكون هناك استفادة للمنتخبات الوطنية

واضاف:" للأسف أصبح الآن من المستحيل أن يستفيد منتخب مصر من هذا المستوى للدوري، ولا أعلم لماذا يقال دائما أن المستوي ضعيف لأننا نبدأ الدوري ، ولكن يبقي السؤال أين نتائج فترة الإعداد ؟ .

وتابع:" الدوري المصري يحتاج للتطوير لأن أصبح هناك فوارق كبيرة بيننا وبين الجميع