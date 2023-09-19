الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مجدي طلبة: الدوري المصري يضر المنتخب

مجدي طلبة
مجدي طلبة

عانى منتخب مصر في الفترة الأخيرة  ونزول مستوي  في الأونة الأخيرة حيث خسرت الفراعنة أمام تونس في المباراة الودية خلال فترة التوقف  الدولي بشهر سبتمبر الحالي .

 

أكد مجدي طلبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، إن الدوري المصري الممتاز لا يفيد المنتخب الوطني بأي شكل من الأشكال.

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وقال مجدي طلبة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" للأسف المسؤولين عن الكرة المصرية يحتاجوا أن يكون هناك منهم خطة أكبر من ذلك، حتي يكون هناك استفادة للمنتخبات الوطنية

واضاف:" للأسف أصبح الآن من المستحيل أن يستفيد منتخب مصر من هذا المستوى للدوري، ولا أعلم لماذا يقال دائما أن المستوي ضعيف لأننا نبدأ الدوري ، ولكن يبقي السؤال أين نتائج فترة الإعداد ؟ .

وتابع:" الدوري المصري يحتاج للتطوير لأن أصبح هناك فوارق كبيرة بيننا وبين الجميع

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