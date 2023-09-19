العراق يؤكد أهمية احترام الاتفاقيات المبرمة بين بغداد والكويت

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، أهمية احترام وتنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين بغداد والكويت.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء العراقي ـ في بيان صحفي اليوم الثلاثاءـ بأن التأكيد زيدان جاء خلال المباحثات التي أجراها زيدان مع سفير دولة الكويت لدى بغداد طارق الفرج لبحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال القضائي.

وشدد زيدان خلال اللقاء، على عمق العلاقة التاريخية مع الدولة الشقيقة وتقدير بلاده لكافة المواقف المشرفة التي قامت بها دولة الكويت في مساعدة بغداد في التخلص من "النظام الدكتاتوري".

وفي وقت سابق، استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، "بأشد العبارات" حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية بين البلدين، تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العراقي كانا قد صدقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

غير أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت في سبتمبر الحالي بعدم دستورية قانون التصديق عليها.

مخالفة لمادة تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

ولفتت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور، تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تشير إلى ضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

"ادعاءات تاريخية باطلة"

فيما استنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية، أمس الاثنين، قائلاً إنه يتضمن "ادعاءات تاريخية باطلة".

وسَلّم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر سفير بغداد الجمعة الماضي مذكرة احتجاج على ما ورد في قرار المحكمة.

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