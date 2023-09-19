الأمم المتحدة تُدين الهجوم على مطار عربت في العراق

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، الهجوم على مطار عربت بمحافظه السليمانية الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، مشيرة إلى ضرورة معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية.

وذكرت يونامي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، الإخبارية، أنه يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر .

وأكدت أنه لا بد من معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس من خلال الضربات.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، قد أعلن سابقا قيام طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية وقصف مطار عربت في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، مما إدى مقتل ثلاثة من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين .

وشدد رسول على أن هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه، و يمثل إخلالا و تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، و خرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

ومن جانبه، كشف الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول تفاصيل الهجوم علي مطار عربت العسكري حيث صرح قائلا : في تمام الساعة ١٧:٠٠ من أمس الاثنين ، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال إن هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه، وأتم قائلا "يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".

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