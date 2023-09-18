اجتماع طارئ للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب فى العراق الجمعة

تستضيف نقابة المحامين العراقية ببغداد؛ يوم الجمعة المقبل؛ اجتماعا طارئا للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وذلك تزامنًا مع احتفال النقابة بمرور 90 عامًا على تأسيسها.

‎وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى - في بيان اليوم /الاثنين/ - إن اجتماع المكتب الدائم الطارئ ببغداد؛ يأتي تأكيدًا على تضامن الاتحاد الدائم مع العراق في رفضه للتدخلات الخارجية في الأزمات التي يمر بها ومن بينها أزمة المياه التي يعاني الشعب العراقي من تداعياتها، مثمنا الدور الريادي والتاريخي لنقابة المحامين العراقية كعضو مؤسس لاتحاد المحامين العرب ومواقفها الثابتة والقوية حيال الدفاع عن القضايا العربية