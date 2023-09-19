نجم الأهلي السابق يطالب بالتعاقد مع بديل معلول

طالب مجدي طلبة نجم الأهلي السابق، إدارة القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع بديل التونسي علي معلول خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي طلبة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" النادي الأهلي قام بعمل مباراة كبيرة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي ، وأري أن من الأخطاء الموجودة على كولر عدم التعاقد مع ظهير أيسر بديل لـ علي معلول، و جود اللاعب التونسي فى المباراة كان خطأ.

قال مجدي طلبة نجم الأهلي السابق أن من الصعب أن يتأثر الفريق أمام المصري البورسعيدي اليوم فى بطولة الدوري ، بعد خسارة اللقاء الأخير أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف:" الدفع أيضا بكل من رضا سليم وإمام عاشور كان خطأ من كولر، وأري أنه كان هناك استهانة بالفريق الجزائري، بجانب أن التحكيم كان عامل مؤثر فى المباراة.

وأتم:" ولكن رغم كل ما حدث المباراة الماضية ، أري أن الأهلي من الصعب أن يخسر مباراتين ، وسيكون من الصعب اليوم أن يخسر أمام المصري

