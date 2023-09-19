الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تزف بشرى للمواطنين: انخفاض سعر البصل خلال 10 أيام

بصل
بصل

أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم البصل بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر كيلو البصل سينخفض خلال 10 أيام فقط، وذلك بمجرد توافر المحصول الجديد.

 ارتفاع سعر البصل

وأوضح مبروك أن ارتفاع سعر البصل يرجع إلى تغير عروات الصيف والشتاء، حيث تنخفض أسعار البصل في العروة الشتوية وترتفع في العروة الصيفية، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البصل وفائض تصديري أيضًا.

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 ارتفاع أسعار بعض المحاصيل في الوقت الحالي ليس بالغريب

وأشار مبروك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المحاصيل في الوقت الحالي ليس بالغريب، وهو حدث طبيعي كل موسم، لافتًا إلى تحقيق مصر فائضًا في الكثير من المحاصيل ونمو الصادرات الزراعية المصرية لأعلى قمة في تاريخها.

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