الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الزراعة: وفرنا 100% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح هذا العام (فيديو)

القمح
القمح

قال الدكتور علي عبدالمحسن رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة وفرت 100% من احتياجات المزارعين من تقاوي القمح هذا العام بسعر التكلفة، وجرى تخفيض السعر الذي كان 650 جنيه للشكارة إلى 550 جنيه فقط، ويتم توفير هذه التقاوي للمزارعين وفقا للخريطة الصنفية لكل محافظة.

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المحاصيل الاستراتيجية 

وأضاف في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “ننفذ حملات إرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية في حقول المزارعين حتى نعرفهم بالممارسات الزراعية الجيدة التي ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية”.

الأسمدة الكيماوية

وتابع رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: “نوفر للمزارعين الأسمدة الكيماوية، حيث يبلغ سعر شكارة اليوريا حوالي 240 جنيه اما سعرها في السوق العالمي فهو 650 جنيه، ويتم طرحها في الجمعيات الزراعية، ونجهز الأسمدة في الوقت الحالي لأننا في فترة لا تشهد أي محاصيل، حيث نحصد المحصول الصيفي وتبقى شهران من أجل بداية زراعة القمح”.
 

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