أشاد رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، بالأسلحة الروسية الحديثة وفعالية أدائها في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، مهنئاً في الوقت نفسه صناع الأسلحة الروس بعيدهم.

وأعرب ميشوستين - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن "ثقته بأن يواصل صناع الأسلحة الروس تحقيق مشاريع التكنولوجيا الفائقة والحل السريع لجميع المهام المطروحة أمامهم"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "بفضل احترافية صناع الأسلحة الروس تم تزويد القوات الروسية بأحدث أنظمة القيادة والاستطلاع التي تحمي أمن البلاد بشكل موثوق".

وأشار إلى تطور منتجات روسيا ذات القدرة التنافسية العالية والأسلحة والذخائر المتطورة، ومختلف الأنظمة الروبوتية، وأجهزة الكشف عن الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاتصالات والملاحة.

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل في 19 سبتمبر من كل عام بيوم "صانع الأسلحة" وهو عيد مهني لجميع العاملين في المجمع الصناعي العسكري الروسي ومصممي الأسلحة الروسية، والمتخصصين المشاركين في تطوير الأسلحة ودراسة تاريخ وتقاليد الأسلحة الروسية.

على صعيد متصل،قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إننا سنرد بحزم على أى محاولات هجومية تستهدف شبه جزيرة القرم.

وأشارت زاخاروفا - في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي - إلى أن "الغرب يواصل تصعيد النزاع بأوكرانيا عبر ضخ الأسلحة لكييف ويتحدث عن خطة سلام بنفس الوقت، كما أن وسائل الإعلام الأوروبية تحاول تمجيد النازيين الجدد في أوكرانيا".

وذكَّرت بـ"الانقلاب العسكري غير الشرعي في أوكرانيا خلال عام 2014، وأن الكتائب العسكرية الأوكرانية آنذاك كانت داعمة لأيديولوجيا النازية ومدعومة غربيا"، مضيفة: "أما الآن فالغرب الجماعي يدعم نظام كييف لأنه حول هذه القوات ضد الاتحاد الروسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة".



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