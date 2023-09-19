مجموعة السبع تطالب الصين بالضغط على روسيا لوقف الحرب

دعا وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، الصين إلى ممارسة الضغوط على روسيا من أجل وقف الحرب على أوكرانيا، وذلك عقب اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت كاميكاوا يوكو وزيرة خارجية اليابان بصفتها رئيسة مجموعة السبع هذا العام، حسب ما نشرته الخارجية اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء المجموعة أعربوا عن أملهم في أن تمارس الصين ضغوطها من أجل انسحاب فوري وكامل وغير مشروط للقوات الروسية من أوكرانيا.

كما رحب الوزراء بمشاركة الصين في الاجتماع بشأن أوكرانيا في جدة وقاموا بتشجيعها كذلك على دعم السلام العادل والدائم، بما في ذلك من خلال حوارها المباشر مع أوكرانيا.

ولم يشر البيان المشترك لمجموعة السبع إلى دولة بالاسم، إلا أنه قال إن أعضاءها "دعوا مجددا أطراف ثالثة لوقف أي وكل مساعدة للحرب العدوانية الروسية أو مواجهة تكاليف باهظة".

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، على قرار أوكرانيا تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول حظر بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية أسواقها.

وكتبت زاخاروفا في منشور على "تلجرام": "هل هم يعرفون جميعا، أعني نظام كييف والاتحاد الأوروبي والناتو، أن بلينكن كان قبل أيام قلقا إزاء قضية الجوع في العالم وهو لم يجد أي شيء أفضل من إلقاء كل اللوم على عاتق روسيا؟".

وأضافت أن "هذه الألاعيب حول الحبوب الأوكرانية أسوأ من نكتة مبتذلة" متسائلة: "ما هي هذه التحركات التي لا نهاية لها للحكومات الغربية والاحتكارات التي تسيطر عليها في القطاع الزراعي، والتي تؤدي إلى المضاربات في سوق الأغذية؟".

وقالت إن "العالم تعب من ألاعيب الغرب حول الأمن الغذائي، التي تؤدي إلى كوارث عالمية وإفلاس المشاريع والمؤامرات في البورصات".

تقديم شكوى ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا أمام منظمة التجارة العالمية

يُذكر أن أوكرانيا قررت تقديم شكوى ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا أمام منظمة التجارة العالمية بعد أن قررت الدول الثلاث تمديد الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم رفع الحظر الأوروبي عنها.

وأكد وزير الخارجية الصيني، "وانغ يي"، خلال محادثات مع نظيره الروسي، "سيرجي لافروف"، أن بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مُستقلة، وأن تعاونهما غير مُوجه ضد دول أخرى.

وقال وانغ يي إن "الصين وروسيا تتبعان سياسات خارجية مستقلة. وتعاوننا ليس موجهًا ضد أي شخص، ولا يؤثر على دول أخرى".

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