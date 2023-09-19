إدراج أرملة ياسين عجلان وابنته على قوائم المنع وترقب الوصول

وافقت جهات التحقيق المختصة بتاريخ 15 أغسطس 2023 على إدراج اسم اميرة حازم احمد الشريف أرملة رجل الأعمال ياسين عجلان لاتهامها في القضية رقم 450 2023 جنح نصب مصر الجديدة على قوائم منع وترقب.

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كما وافق النائب العام بتاريخ 16 أغسطس 2023 على إدارج اسم فاطمة الزهراء ياسين عبد الفتاح عجلان والمتهمة في القضية رقم 5630 / 2023جنح نصب مصر الجديدة وذلك على قوائم منع وترقب.

وقد اخطرت مصلحة الجوازات والهجره والجنسية بذلك، كما تم التنبيه باخطار المتهمين المذكورين رسميا بقرار الدارج على قوائم الترقب والوصول وتوقيعهم عليه بالعلم.

الجدير بالذكر أن المتهمة فاطمة الزهراء عجلان تشغل منصب مسئول القطاع الزراعي بالبنك الدولي ، وصادر بحقها عدد من الاحكام القضائية بالحبس في قضايا نصب واحتيال .