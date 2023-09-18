أم تفقد حياتها على يد نجلها في لحظة غدر قاسية

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجلٍ في مُنتصف عقده الخامس بتهمة إنهاء حياة والدته في لحظة غدرٍ قاسية لم تكن تستحقها هذه المسكينة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الجاني هو نيل هوارد – 44 سنة، وقام بإزهاق روح والدته نورما كاراكير – 60 سنة خنقاً داخل منزلهما يوم الأربعاء الماضي.

يُنهي حياة والدته بدمٍ بارد..نهاية حزينة لأم عظيمة

وأشار التقرير إلى أن الضحية الراحلة كانت تعمل نادلة في مطعمين محليين من أجل كسب قوت يومها، وكانت تتبرع رغم ذلك بالإكرامية التي تتلقاها لأعمال الخير.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الراحلة كانت زوجة حاكم إحدى المُقاطعات الأمريكية ويُدعى توم كاراكير الذي خدم في منصبه الرفيع بين عامي 1997 و1993 وتوفي في 2018.

وذكر التقرير أن المُتهم المقبوض عليه هو أحد أبناء الضحية من زواجٍ سابق لواقعة زواجها من توم كاراكير.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة العالقة بشأن الواقعة والجريمة، والدافع وراء الجناية، ولماذا وصل الجاني لهذه الدرجة البشعة من الخسة حتى أنهى حياة من كانت سبباً في وجوده بالدُنيا.

وينتظر المجتمع الأمريكي بداية مُحاكمة المُتهم لمعرفة المزيد من التفاصيل الدامية للواقعة، ولمعرفة ما سيكون حُكم القصاص بحقه،.