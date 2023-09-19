رسمه 667 مرة على جسده.. بريطاني يدخل موسوعة جينيس بسبب اسم ابنته

دخل البريطاني، مارك إيفانز، موسوعة جينيس مؤخرا، بعد تعبيره عن حبه الكبير لابنته لوسي من خلال وشم اسمها 667 مرة على جسده.

ودخل إيفانز الموسوعة في وقت سابق عام 2017، بعد أن وشم اسم ابنته على ظهره 267 مرة، لكنه خسر الرقم القياسي عام 2020 عندما تفوقت عليه به ديدرا فيجيل وهي شابة في الـ27 من عمرها، وشمت اسمها على جسدها 300 مرة

وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كافية على ظهره، صمم إيفانز على استعادة اللقب، لذا استمر في وشم اسم "لوسي" على فخذيه، وكتب اسم طفلته 400 مرة، 200 مرة على كل ساق.

وقال إيفانز لموسوعة جينيس إنه قرر تسجيل الرقم القياسي العالمي، للاحتفال بعيد ميلاده ابنته.