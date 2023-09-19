الزراعة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارعين (شاهد)

قال الدكتور علي عبدالمحسن رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة والمزارعين، حيث يتم استخدام بعض الآليات لتحفيزهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

السياسة السعرية



وأضاف “عبدالمحسن” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ السياسة السعرية من بين هذه الآليات، حيث يتم الإعلان عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية حتى يتخذ المزارع قراره بالتوسع في زراعة المحاصيل وهو ما تم في الفترة الأخيرة.

إنتاج السكر في مصر

وتابع رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ وزارة الزراعة اتفقت مع مصانع إنتاج السكر في مصر على الإعلان عن سعر السكر بـ1500 جنيه للطن، مقابل 1200 جنيه في الموسم الماضي، كما تم تقديم العديد من الحوافز لمزارعي بنجر السكر مثل تقديم التقاوي مجانا وغيرها.

