خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023.. اليوم أخر فرصة

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية.. يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن أخر موعد لتسجيل الرغبات حتى يتمكنوا من إستكمال تسجيل رغباتهم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك بعد إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

موعد غلق باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية

أوضح مكتب التنسيق الإلكتروني أنه من المقرر أن يتم غلق باب تسجيل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر حيث يتم غلق باب موقع تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــا.

انقر على خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

حدد نوع المؤهل الخاص بك.

سجل رقم الجلوس الخاص بك في تنسيق الدبلومات الفنية.

ادخل الرقم السري.

بعد ادخال الرقم السري، سيظهر لك بيان تأكدي ببياناتك.

تأكد من البيانات الظاهرة لك، وانقر على متابعة.

ومن ثم، ابدأ في تسجيل رغباتك بالإلتحاق بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية.

عليك بطباعة استمارة تسجيل رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

كتابة الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.