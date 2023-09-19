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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تتصدر تلك الكلمات مؤشرات البحث "جوجل" خاصة أن موقع التنسيق الإلكتروني، يغلق اليوم الثلاثاء، أبوابه أمام طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد تسجيل رغباتهم.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. شروط القبول في كليات ومعاهد مرحلة الدبلومات

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غلق باب التقديم في اختبارات القدرات أمام طلاب الدبلومات الفنية غدًا

 نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وعقب الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيكون عقب انتهاء طلاب الدبلومات الفنية من تسجيل رغبات الالتحاق ضمن تنسيق الدبلومات الفنية.

رابط وخطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الدخول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من هنا 

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس، والرقم السري

إدخال الرقم التأكيدي، والنقر على التالي. 

أخيرًا تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت عن موعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موضحة أنه سيتم غلق موقع التنسيق يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

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