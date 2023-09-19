رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تتصدر تلك الكلمات مؤشرات البحث "جوجل" خاصة أن موقع التنسيق الإلكتروني، يغلق اليوم الثلاثاء، أبوابه أمام طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد تسجيل رغباتهم.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وعقب الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيكون عقب انتهاء طلاب الدبلومات الفنية من تسجيل رغبات الالتحاق ضمن تنسيق الدبلومات الفنية.

رابط وخطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الدخول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من هنا

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس، والرقم السري

إدخال الرقم التأكيدي، والنقر على التالي.

أخيرًا تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت عن موعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موضحة أنه سيتم غلق موقع التنسيق يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.