الصين تستدعي السفيرة الألمانية لدى بكين لهذا السبب

استدعت الخارجية الصينية السفيرة الألمانية لدى بكين "باتريشيا فلور"، على خلفية التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حول الرئيس شي جين بينغ، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن هذا الاستدعاء حصل الأحد، فيما اعتبرت الخارجية الصينية تصريحات بيبروك خلال زيارتها للولايات المتحدة في الـ 14 من الشهر الجاري بأنها "استفزاز سياسي"، حيث وصفت بيربوك الرئيس شي جين بينغ بـ "الديكتاتور".

وزيرة خارجية ألمانيا تكشف عن العلاقات بين كييف وبرلين

أقرت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا باربوك"، بأن مُعظم الألمان يتساءلون عن جدوى دعم حكومتهم لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وحسب "بلومبيرج" قالت بيربوك: "يطرح الكثير من الناس في الولايات المتحدة هذا السؤال: "أوكرانيا بعيدة عنا تماما، فما سبب أهميتها بالنسبة لنا؟" وهذا صحيح ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا هنا في ألمانيا".

وأكدت أنه "من الضروري أن نظهر للعالم أن الحلفاء سيقفون إلى جانب أوكرانيا طالما استغرق الأمر".

إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا

وكانت صحيفة "دي تسايت" قد ذكرت أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا كان وقحا مع نظيرته الألمانية بيربوك، التي أعلنت رفض برلين إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا.