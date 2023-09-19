الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالقاهرة

المتهمة والمضبوطات
المتهمة والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها سرقة (بعض المشغولات الذهبية والفضية) من داخل الفيلا محل سكنها.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (إحدى السيدات "تعمل لدى المُبلغة"- مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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