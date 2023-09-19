منصة أيادى مصر بالأقصر تنظم دورة تدريبية لتعليم الخياطة بأرمنت

نظمت منصة أيادى مصر برئاسة نجوى علي النوبي، أولى ورش العمل لتعليم الخياطة بمقر جمعية المحافظة على القرآن الكريم الخيرية بالمراعزه الغربية بالتعاون مع اتحاد شباب أرمنت ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برئاسة نورا عثمان.

أوضحت نجوى على رئيس المنصة، أن ورشة عمل تعليم الخياطة للسيدات الحرفيات بالمحافظة تستهدف عددًا (٢٦) سيدة وذلك على مدار شهر بواقع يومين أسبوعيًّا بعدد ساعات تصل إلى ٢٠ ساعة تدريبية وهى مدة الدورة التدريبية لتعلم فن الخياطة والتفصيل والتطريز لأعمال الحياكة اليدوية وأيضًا على الماكينة.

أكدت يسرا عبدالعزيز القائم بأعمال التدريب بتلك الورشة، على انتقاء الأدوات الجيدة فى عمل الخياطة كالآلات مثل الماكينة والمقصات والمخيط وذلك لإنتاج العمل الجيد والمراد تسويقه.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات هدى المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية.