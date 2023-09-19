وكيل صحة الشرقية يحيل أطباء أسنان القطاوية للتحقيق لعدم تواجدهم في العمل

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، بوحدة طب الأسرة بالقطاوية، التابعة للإدارة الصحية بأبوحماد، في يومها الـ ٨٧ على التوالي، منذ أن انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

تفقد وكيل الوزارة عمل الفرق الطبية بالوحدة الصحية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتوافر مستلزمات العمل، كما تم التأكد من سلامة الأجهزة الطبية لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

كما تفقد وكيل الوزارة؛ المعمل، وعيادة طب الأسنان، وتبين عدم تواجد أطباء الأسنان بالعيادة، مقرراً إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، كما وجه مدير عام الأسنان، ومدير الإدارة الصحية بأبوحماد بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمة الطبية وعيادات طب الأسنان.

ووجه الفرق الطبية والرائدات الريفيات باستمرار عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، ومتابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة يستمر تنفيذها بالمحافظة حتى أول أكتوبر 2023، والتي يتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.