استعدادا للعام الدراسى... حملة لتسوية وتمهيد الطرق بالسلامية في نجع حمادي

وجه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

جاء ذلك استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد، حيث قامت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية بالمتابعة والاشراف على اعمال النظافة بصفة مستمرة ودورية .

واستهدفت اعمال النظافة وتسوية وتوسعة وتمهيد الطريق المؤدى الى مدرسة المغاربة للتعليم الاساسى تمهيدا لافتتاحها ببداية العام الدراسى الجديد والطريق للمؤدى الى عزبة ادم ونجع المغابة ونجع داود ونجع قطية والطريقةالخلفى للوحدة المحلية لقرية السلامية، وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات، بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

وشدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفاً ان هذا لا ياتى إلا بالثمار المرجوه منه و بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى، وذلك استعداد لبدء العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.