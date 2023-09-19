موعد صرف رواتب الموظفين في السعودية.. ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الموعد المحدد لصرف الرواتب لشهر سبتمبر، بغية شراء مستلزماتهم الشخصية، حيث يتاح للمواطنين أكثر من يوم من أجل استلام الرواتب وذلك حتى لا يحدث أي تكدسات أثناء استلام الراتب.

موعد صرف مرتبات الموظفين بالسعودية

موعد صرف مرتبات الموظفين بالسعودية.. يعد محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين خاصة مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر 2023، والذي يشهد احتفالات بالألعاب النارية، والعروض الجوية المزهلة، حيث يحمل الاحتفال هذا العام شعار "نحلم.. نحقق" هذا العام بدلا من "الدار لنا".

رواتب الموظفين بالسعودية لشهر سبتمبر

ويتم صرف رواتب الموظفين بالسعودية لشهر سبتمبر ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري 2023 ويمكن تقديمه أو تأخيره يوم إذا صادف عطلة رسمية، حيث إن سوف يتم صرف كافة الوزارات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري 2023.

الاستعلام عن راتب المتقاعدين في السعودية

الدخول على منصة اعتماد من هنا

النقر على كلمة اعتماد أفراد.

النقر على أيقونة حقوق المواطنين.

الضغط على كلمة الاستعلام عن الرواتب.

تسجيل الاسم و رقم الهوية الشخصية.

الضغط على الاستعلام.