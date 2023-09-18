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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق: وفاة عناصر إرهابية وتدمير وكرين في ضربة جوية بصلاح الدين

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

 

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد ، إثر ضربة جوية ناجحة .

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوات الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة ضمن محافظة صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك".

 

وأضاف، أن الضربة أسفرت عن مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة وأعتدة ومعدات كانت بداخلهما.

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