قافلة طبية مجانية بقرية كوم المؤمنين بمركز قفط بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية كوم المؤمنين التابعة لإدارة قفط الصحية، وذلك علي مدار يومي الأربعاء و الخميس ٢١,٢٠ سبتمبر الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا، في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية، والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.