وزارة التعليم تعلن 4 طرق لسد العجز في المعلمين للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 4 طرق لسد العجز في المعلمين للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، وهي:

التعاقد مع معلمين من خلال العمل بالحصة بالمدارس، حيث حددت الوزارة 20 جنيها مقابل الحصة، ويحق للمديريات والإدارات التعليمية التعاقد مع المعلمين الذين لديهم خبرة لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المطلوبة، على أن يتم التعاقد لمدة عام واحد ولا يحق لمن يتم التعاقد معهم المطالبة بالتعيين.

الاستعانة بخريجات كليات التربية لأداء الخدمة العامة في المدارس ، حيث يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الخريجات اللاتي يؤدين الخدمة العامة من دخول المدارس للعمل بها أثناء فترة الخدمة، كما سيتم تدريبهم للعمل على طرق التدريس والمناهج الجديدة.

، حيث يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الخريجات اللاتي يؤدين الخدمة العامة من دخول المدارس للعمل بها أثناء فترة الخدمة، كما سيتم تدريبهم للعمل على طرق التدريس والمناهج الجديدة. فتح باب التطوع لمن يرغب في العمل في المدارس ، شريطة أن يكون التخصص مطلوبًا، ولا يشارك المتطوع في أعمال الامتحانات أو وضع الأسئلة، ويكون المتطوع مساعدًا للمعلم داخل المدرسة، ويتم السماح بالتطوع وفقًا لمجموعة من الضوابط المحددة والواضحة.

، شريطة أن يكون التخصص مطلوبًا، ولا يشارك المتطوع في أعمال الامتحانات أو وضع الأسئلة، ويكون المتطوع مساعدًا للمعلم داخل المدرسة، ويتم السماح بالتطوع وفقًا لمجموعة من الضوابط المحددة والواضحة. تعيين المعلمين الجدد، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجدي

كما أعلنت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 27 يناير 2024.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.