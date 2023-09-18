"التعليم العالي" تعلن موعد حفل تخرج أول دفعة من الجامعات التكنولوجية

أعلن الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التعليم الفني عن تنظيم أكبر حفل تخرج لأول دفعة من خريجي الجامعات التكنولوجية ٢٨سبتمبر الجاري بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مستشار وزير التعليم العالي يعلن تنظيم حفل تخرج لخريجي الجامعات التكنولوجية

وأضاف "الصباغ" في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين أن حفل التخرج سيمون بمثابة ملتقى تدريب وتوظيف، مشيراً إلى حضور كبرى الشركات الصناعية والاستثمارية ولفيف من قيادات التعليم والتصنيع في مصر قائلا " غالبية الخريجين سيتم توظيفهم ونسعى لخلق فرص عمل تتناسب مع مهارات الخريجين وليس مجرد فرص عمل عادية".

الدكتور أحمد الصباغ والدكتور عربي كشك أثناء المؤتمر

وأكد مستشار وزير التعليم العالي سعى الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ليتبوأ التعليم التكنولوجي مكانة تليق به، مشيراً إلى وجود أكثر من ٣٠برنامج في الجامعات التكنولوجية العشرة التي تغطي أنحاء الجمهورية ،إلى جانب التوسع في جامعات أخرى قائلا" نعمل على وجود جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية".

وذكر "الصباغ" أن الجامعات التكنولوجية تقوم على مدى احتياجات سوق العمل للخريجين من الفنيين والمهرة في مختلف التخصصات وليس في مجال التكنولوجيا فقط سواء كان ذلك عبر برامج التغذية أو الصناعة أو صناعى الحلى والتقنيات الصحية وغيرها من مختلف التخصصات.

ووصف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات التكنولوجية بأنها تمثل قاطرة تنمية جديدة للتعليم الفني في مصر ومسار جديد لطلاب فئات التعليم الفني، مشيرا إلى أن التعليم العالي خلال السنوات الماضية لم يكن لديه منظومة للتعليم التكنولوجي الفني الموجودة حاليا والتي تمثل الترجمة الحقيقة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إن خريجي الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة يستطيعون الالتحاق بالجامعات التكنولوجية لمدة عامين بالحصول على مؤهل متوسط أو أربعة سنوات بالحصول على مؤهل عال مع إمكانية استكمال الدراسة فيما بعد حال الاكتفاء بالمؤهل المتوسط للخروج إلى سوق العمل.

وأضاف"كشك" بأن الجامعات التكنولوجية تعقد البروتوكولات مع الشركات والمؤسسات الصناعية من أجل تدريب الطلاب، مشيراً إلى سعى كبرى الشركات والمصانع لاستقطاب أول دفعة قبل التخرج، مؤكداً أن التعليم التكنولوجي يمثل نقلة نوعية للتعليم في مصر واحتياجاتهم سوق العمل وليس مجرد الحصول على مؤهل فقط.

واستكمل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أن البرامج الدراسية يتم عملها وفقا لاحتياجات الشركات وسوق العمل العديد من التخصصات والحياة اليومية وخلق جيل جديد قادر على المنافسة في العمل لدى الشركات المحلية والأجنبية.

وقالت مها مندور الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي تي إس" القابضة للاستثمار أن الاستثمار في قطاعات التعليم اليوم يعد أحد أهم وجهات الاستثمار في العالم، الأمر الذي ينعكس على التقدم الصناعي وتحسين الأحوال الاقتصادية بشكل عام عبر برامج دراسية تتواكب مع متطلبات العصر.

وأضافت"مندور" إن تعاون مجموعة "بي تي إس" القابضة مع الجامعات التكنولوجية تم من خلال الربط بين سوق العمل وتوفير خريجين قادرين على الاستفادة من مهاراتهم في الوقت الذي شددت فيه على حتمية التوسع في ريادة الأعمال قائلة "يتم الآن تنفيذ ٦مشروعات تخرج لطلاب الجامعات التكنولوجية والاستثمار الحقيقي هو استثمار العقول وقمنا بإنشاء المركز الخاص لاستديو ريادة الأعمال بالسعودية".

وقال محمد سامي الرئيس التنفيذي لشركة "بيدو" لتجهيز المؤسسات التعليمية أن الجامعة التكنولوجية كانت حلم بالنسبة لأجيال كثيرة، مشيراً إلى اتخاذ الشركة قرارا بتعيين ٦طلاب من الجامعات التكنولوجية عقب تخرجهم يمثلان جامعات القاهرة والدلتا وبني سويف التكنولوجية.

وأضاف "سامي" أنه تم تدريب ٢٤٠طالبا من طلاب الجامعات التكنولوجية داخل الشركة التي تقوم بتجهيز معامل الجامعات على أحدث مستوى ويتم تصدير منتجاتها إلى ٢٢دولة وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج.