"دور المرأة في المجتمع المصري" محاضرة ثقافية بالوادي الجديد

المحاضرة الثقافية التي نظمتها مكتبة الطفل والشباب ببغداد تحت عنوان "دور المرأة في المجتمع المصري" كانت فرصة مثيرة للنقاش والتفكير حول التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع المصري الحديث. تمت إقامة المحاضرة تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافي وبتنظيم من الكاتب محمد نبيل. وقد حضر المحاضرة القذافى سليم، مدير مدرسة بغداد الاعدادية، حيث قدم عرضًا متميزًا حول دور المرأة في التطور الاجتماعي والثقافي في مصر.

تناولت المحاضرة عدة مواضيع هامة، منها تاريخ المرأة المصرية ومساهمتها الفعالة في شتى المجالات، سواء في المجتمع أو في المجال العلمي والأدبي والفني. تم تسليط الضوء على الفترة الحديثة وتطور دور المرأة في العصر الحديث، حيث تمكنت المرأة المصرية من تحقيق تقدم هائل في حقوقها ومشاركتها في مختلف المجالات المهنية والسياسية.

تمت مناقشة تحديات وصعوبات تواجه المرأة المصرية في المجتمع الحالي، ومنها التمييز الجنسي والعنف الأسري وقضايا العنوسة والتحرش الجنسي، وتم توضيح الحاجة الملحة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة.

تفاعل الحضور بشكل كبير مع المحاضرة، حيث قدموا آراءهم وتجاربهم الشخصية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع المصري. بعد المحاضرة، تم فتح جلسة نقاش حيث تبادل الحضور الأفكار والتجارب وسط جو من الاحترام والتعاون.

تعد هذه الندوة الثقافية فرصة قيمة لتسليط الضوء على قضايا المرأة في المجتمع المصري وتعزيز الوعي حول أهمية مساهمتها في مختلف المجالات. يأمل المشاركون في المحاضرة أن تؤدي هذه التفاعلات والمناقشات إلى تحسين وتطوير أوضاع المرأة وزيادة دورها في المجتمع المصري.

مكتبة الطفل ببغداد تنظم محاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة في المجتمع المصري"

مكتبة الطفل ببغداد تنظم محاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة في المجتمع المصري"

مكتبة الطفل ببغداد تنظم محاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة في المجتمع المصري"