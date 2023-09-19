"حنان في بحر المرجان" مسرحية على مسرح الطفل بموط

في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية من ضمنها فعاليات "حنان في بحر المرجان" هي مسرحية تم إخراجها ببراعة من قبل المخرج وليد مراد، وتعتبر العمل الأحدث في إطار مشروع نوادي مسرح الطفل للعام المالي 2024/2023. تم تنظيم هذا المشروع بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

في قصر ثقافة موط بمحافظة الوادي الجديد، بدأت البروفات المكثفة لهذه المسرحية التي تم تأليفها خصيصًا للأطفال. تدور أحداث المسرحية حول حنان، وهي شابة مغامرة تعيش في عالم سحري تحت الماء. تتعلم حنان الكثير من القيم والمفاهيم الأساسية خلال رحلتها الشيقة مع صديقاتها البحرية المختلفة، وخلال هذه الرحلة تواجه تحديات ومواقف تعلمها الصبر والشجاعة والتعاون.

يعمل المخرج وليد مراد بجدية على تجسيد شخصيات المسرحية، وتوجيه النص والأداء بمهارة فائقة. وكما هو مألوف منه، استخدم مراد عناصر الترفيه والتعليم بطريقة مبتكرة وممتعة. تحاكي المشاهد قصة هادفة عن الصداقة والمغامرة، مع تضمين رسائل تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.

تعد هذه المسرحية جزءًا من جهود هيئة الثقافة لتوفير المحتوى الثقافي والترفيهي المناسب للأطفال والشباب في محافظة الوادي الجديد. يهدف مشروع نوادي مسرح الطفل إلى تعزيز الثقافة المسرحية بين الأطفال وتوفير فرص للمشاركة والاستمتاع بهذا الفن الجميل. يتيح المشروع للأطفال فرصة الاندماج والتعبير عن أنفسهم، وتطوير مهاراتهم الفنية والتواصل مع المجتمع المحيط بهم.

من المتوقع أن يحظى عرض "حنان في بحر المرجان" بترحيب كبير من الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء. ومن المؤكد أن روعة الأداء والرسالة التعليمية التي تحملها ستبقى في قلوب الصغار لفترة طويلة، مما يعزز حبهم للمسرح والثقافة ويسهم في تنمية شخصياتهم المستقبلية.

"حنان في بحر المرجان" مسرحية علي مسرح الطفل بموط

"حنان في بحر المرجان" مسرحية علي مسرح الطفل بموط

"حنان في بحر المرجان" مسرحية علي مسرح الطفل بموط

"حنان في بحر المرجان" مسرحية علي مسرح الطفل بموط

"حنان في بحر المرجان" مسرحية علي مسرح الطفل بموط