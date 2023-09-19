في إطار استمرار خطة الأنشطة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، تم تنظيم محاضرة دينية بعنوان "علامات الساعة" في قصر ثقافة الطفل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد. وقد تولى تقديم المحاضرة الشيخ محمد رمضان من منطقة وعظ الوادي الجديد.

استهدفت المحاضرة جميع الفئات العمرية، وخصوصاً الأطفال والشباب الذين يحملون هموماً دينية ويبحثون عن الإرشاد الروحي. تم تناول مفهوم علامات الساعة من خلال المنظور الإسلامي، وتم تسليط الضوء على بعض العلامات الجوهرية التي تشير إلى قرب قيام الساعة الكبرى.

تطرق الشيخ محمد رمضان خلال المحاضرة إلى عدة نقاط مهمة فيما يتعلق بعلامات الساعة، مثل الإيمان وتراجعه في الأمة، وظهور الزلزال العظيم الذي سيصاحب القيامة الكبرى، وظهور الدجال وقصته المروعة، وظهور المهدي المنتظر الذي يعد بقيادة الأمة نحو الخير والعدل. كما تطرق المحاضر إلى عدة علامات صغيرة تسبق الساعة الكبرى، مثل زيادة الفساد وانتشار الأمراض والحروب والفتن في العالم.

تفاعل الحضور بشكل كبير مع المحاضرة، وأبدوا إعجابهم بما تم تناوله من مواضيع هامة تتعلق بالدين والإيمان. وقدم الشيخ محمد رمضان إجابات شافية وواضحة لأسئلة الحضور، وقد لاقت المحاضرة ردود فعل إيجابية من قبل الحضور.

تعد هذه المحاضرة الدينية جزءًا من سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى نشر الوعي الديني والروحي بين المجتمع المصري. وتعكس هذه المبادرة التزام الهيئة بتطوير الثقافة الدينية وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للاهتمام بالدين وتعزيز التواصل بين الجمهور والمشايخ والعلماء المحترمين.

علامات الساعة .. في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

علامات الساعة .. في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

علامات الساعة .. في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

علامات الساعة .. في قصر ثقافة الطفل بالخارجة