فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشوارع القوصية

تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بخصوص ترشيد الطاقة قام قسم الإشغالات بقيادة ناصر يحى بفصل الكهرباء عن لافتات المحلات التجارية بشارع المركز بمدينة القوصية ، وجاء ذلك في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء.

قال رئيس المركز والمدينه إن قسم الإنارة بالتعاون مع إدارة الاشغالات بالمجلس قام بفصل التيار الكهربائي عن لوحات إعلانية مضيئة بعدة مناطق بالقوصيه ولافتات بعض المحلات التجارية حيث تم فصل الكهرباء عن لافتات محلات شارع الري وشارع المركز وشارع الجلاء وجاري استكمال الأعمال

تم قطع التيار الكهربائي عنها بشكل مؤقت. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتعامل مع أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد نتيجة للأحوال الجوية الحارة والزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء.

وفي السياق نفسه، تم تشديد إجراءات التوفير في الإنارة العامة بالقوصية، حيث تم تعديل مواعيد الإضاءة العامة في الشوارع والمناطق العامة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء. كما تم توجيه الجهات المختصة بإجراء فحوصات دورية على أجهزة الإضاءة العامة وإجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءتها وتجنب أي مشاكل قد تؤدي إلى إضاعة الكهرباء.

تهدف هذه الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأعباء على شبكة الكهرباء في القوصية، وذلك من خلال خفض الطلب وتقليل فرص حدوث انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي. كما تسعى الحكومة لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع المواطنين والأعمال التجارية على اتخاذ إجراءات توفير الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقوية.

تستمر الحكومة في تنفيذ جملة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الكهرباء وتطوير شبكة التوزيع وزيادة قدرة الإنتاج الكهربائي. كما تهدف الحكومة أيضًا إلى تشجيع استخدام المصادر المتجددة للطاقة وتطوير برامج فعالة لتوفير الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.

من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في المدى القريب، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار في خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين والأعمال التجارية بشكل مستدام وفعال.

تنفيذ هذا الإجراء من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الاستهلاك الزائد الذي يتعرض له الشبكة الكهربائية، وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات التوعية والتحسيس التي تقوم بها الحكومة المحلية بالقوصية لتوضيح خطورة الاستهلاك الزائد للطاقة الكهربائية، وتحفيز المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية على التعامل بشكل مسؤول عند استخدام الكهرباء.

ويشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تشديد الحكومة على تطبيق الإجراءات التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحمي الشبكة الكهربائية من الأضرار الناجمة عن الاستهلاك الزائد، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمواطنين والمنشآت التجارية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المدينة.

فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشوارع القوصية