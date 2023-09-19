تنظيم ندوة توعوية عن فيروس نقص المناعة المكتسبة لموظفي حي شرق أسيوط

تنظيم ندوة توعوية عن فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) لموظفي الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بهدف رفع الوعي الصحي لدى العاملين. تم تكليف الاخصائية في التمريض، جهاد محمود عبدالعال، بتنظيم الندوة التوعوية حيث تمتعت بخبرة مهنية كبيرة في هذا المجال.

تحظى هذه الفعالية برعاية مرموقة من قبل الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، والدكتور محمد سيد مرزوق، وكيل المديرية ومدير عام الطب العلاج. هذه الرعاية الرسمية تعكس أهمية الندوة وتأكيد الدعم الكامل من قبل السلطات المحلية لتوعية الموظفين حول التحديات الصحية التي يتعرضون لها.

تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي حول مرض نقص المناعة المكتسبة وتوضيح مفاهيم وحقائق حوله. ستغطي الندوة مختلف المواضيع المتعلقة بالمرض، بدءًا من أسباب الإصابة واكتشافه، وسبل الوقاية والعلاج المتاحة. سيتم توفير المعلومات الحديثة والدقيقة للموظفين لمساعدتهم على تجنب الإصابة بالمرض والتعامل معه بشكل صحيح إذا ما كانوا قد أصيبوا به بالفعل.

وتعد هذه الندوة فرصة ثمينة لتوعية الموظفين وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على صحة المناعة. إن فهم الموظفين لطرق الوقاية المناسبة وضرورة السلوك الصحيح في التعامل مع حالات نقص المناعة المكتسبة سيكون له تأثير مباشر على صحتهم الشخصية وحياتهم الاجتماعية.

في نهاية الندوة، ستتم توزيع مواد توعوية ومطبوعات مفيدة للمشاركين، بالإضافة إلى توفير فرصة للتواصل وطرح الأسئلة للمتحدثين والمختصين المشاركين في الندوة.

تهدف هذه الندوة إلى زيادة الوعي الصحي بين الموظفين حول مرض نقص المناعة المكتسبة، وتم تنظيمها بالتعاون مع خبير التمريض جهاد محمود عبد العال. وقد تمت المناقشة حول أسباب انتشار المرض، طرق الوقاية والحماية، والعواقب الصحية والاجتماعية للمصابين.

تحظى هذه الندوة بدعم كبير من قبل مسؤولي الصحة في محافظة أسيوط، حيث تولى الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان في أسيوط، رعاية الندوة. كما حضرها الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، والدكتور محمد سيد مرزوق، وكيل المديرية ومدير عام الطب العلاجي.

يعتبر توعية الموظفين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام بأمور الصحة والوقاية، وبخاصة حول أمراض مزمنة ومعديّة مثل نقص المناعة المكتسبة، ضرورة حقيقية للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام. ومن المتوقع أن تكون تلك الندوة مناسبة فريدة لتناول هذا الموضوع والتوعية بأهميته بين الموظفين.

تنظيم ندوة توعوية عن فيروس نقص المناعة المكتسبة لموظفي حي شرق أسيوط

تنظيم ندوة توعوية عن فيروس نقص المناعة المكتسبة لموظفي حي شرق أسيوط

تنظيم ندوة توعوية عن فيروس نقص المناعة المكتسبة لموظفي حي شرق أسيوط

تنظيم ندوة توعوية عن فيروس نقص المناعة المكتسبة لموظفي حي شرق أسيوط