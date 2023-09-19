تامر أمين عن زلزال المغرب وإعصار ليبيا: الطبيعة تصب غضبها علينا (فيديو)

علق الإعلامي تامرأمين على الأحداث المدمرة التي شهدتها مدينة درنة الليبية، مشيرا إلى أن هذا التسونامي وهذه الفيضانات والسيول أدت إلى تدمير المدينة مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين والمشردين واللاجئين.



وأضاف تامر أمين من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية" النهار" مساء الإثنين أن هناك زلزلا قاسيا عاشته المغرب وخلف العديد من ضحايا.

كيب تاون تعرضت لتدمير كامل

وتابع: "توجد مدينة بأفريقيا تسمي كيب تاون وهي واحدة من أشهر المدن بجنوب أفريقيا وهي المدينة الكبري بعد مدينة جوهانسبرج الإفريقية، تعرضت لتدمير كامل مثلما حدث في درنة الليبية تسونامي شديد ضرب المدينة.

وأردف تامرأمين: “منسوب البحر ارتفع عن معدله الطبيعي وخرج على المدينة مما ادى إلى غرق عدد كبير من الأهالي وتدمير الكثير من المنشآت والمقرات والمرافق الحيوية والاستراتيجية والمناطق العامة”.



وعلق تامرأمين على الكوارث الطبيعية التى تشهدها الدول قائلا:" الطبيعة تصب غضبها علينا بشدة وبقسوة".