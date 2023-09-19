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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طلائع الجيش: نسعى للمنافسة على مراكز متقدمة فى الدورى

طلائع الجيش
طلائع الجيش

قال العميد أيمن المصرى مدير الكرة بفريق طلائع الجيش، إنهم نجحوا فى تغيير سياسة النادى بتوفير جو الاستقرار على الفريق بتقليل عدد اللاعبين المعارين مؤكداً أنهم انتقوا العناصر الجديدة بعناية شديدة وفقاً لاحتياجاهم الفنية.

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أكد العميد أيمن المصري خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج معلب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أنهم تعاونوا مع الكثير من الأندية لتدعيم فريقهم وعلى رأسهم سموحة.

وكشف مدير الكرة بفريق طلائع الجيش أن الإدارة القوية والداعمة لفريق الكرة كان لها دورا كبيرا فى توفير جو من الاستقرار للاعبين.
وأوضح المصري أنه طموحهم تحقيق نتائج جيدة فى الدورى والمنافسة على مراكز متقدمة فى جدول الترتيب مشيراً إلى أن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قادر على تحقيق أهدافهم فى الموسم الجديد.

ولفت مدير الكرة بطلائع الجيش أن صفقات الفريق سيكون لها مفعول السحر على نتائج الفريق فى الموسم الجديد من الدورى المصرى الممتاز.

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