طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي في انطلاق الدوري المصري

حقق طلائع الجيش فوزًا هامًا على نظيره البنك الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولي الأولي من الدوري المصري الممتاز .

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أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش و البنك الأهلي بدون أهداف .

وبدأت أحداث الشوط الثاني ، ضغط كتيبة عبد الحميد بسيوني على دفاعات البنك الأهلي لتسجيل هدف التقدم .

ويٌعد يسري وحيد أول لاعب يسجل أول أهدافه في بطولة الدوري المصري تحت مسمي دوري النيل لموسم 2023_2024.

وسجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش الهدف الأول في شباك البنك الأهلي بصناعة أحمد متعب في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وأحرز الهدف الثاني لصالح طلائع الجيش عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 87 في أحداث الشوط الثاني بصناعة إسلام محارب.

تشكيل طلائع الجيش لمباراة البنك الأهلي

في حراسة المرمى : عمر رضوان

في خط الدفاع : أحمد متعب - أحمد زولا- خالد سطوحي - محمود فتح الله

في خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة.

في خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا

تشكيل البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدفين دون رد .

بهذه النتيجة ، حصد طلائع الجيش أول ثلاث نقاط في افتتاحية الموسم الجديد تحت مسمي دوري النيل 2023_2024.