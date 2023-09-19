عماد المندوه : أوسوريو لم يستعد لمواجهة أرتا سولار.. وأتوقع فوز الأبيض بنتيجة كبيرة في الإياب

أكد عماد المندوه مدرب حراس مرمى نادي الزمالك السابق، أن النادي يحتاج للدعم والمساندة من أجل العودة للمسار الصحيح خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطوة هاني العتال المرشح على منصب نائب الرئيس في الانتخابات جيدة، مطالبا الجميع بالسير على خطاه.

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وقال المندوه في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كل المرشحين في الانتخابات تربوا داخل نادي الزمالك، فاروق جعفر وحسين لبيب، وهشام نصر وهاني العتال، بخلاف كل المرشحين على كل المناصب، فهم جميعًا من أبناء النادي".

وأضاف: "الجمعية العمومية مطالبة بأن يتحلوا جميعًا بالضمير وينتخبوا الأصلح لقيادة نادي الزمالك، خوفًا من الدخول في نفق مظلم قد لا نستطيع الخروج منه".

وتطرق المندوه للحديث عن فريق كرة القدم، وقال: "اللوم الأكبر على ما حدث في اللقاء السابق على أوسوريو الذي أعطى راحة طويلة وبدأ فترة الإعداد متأخرًا ولم يعطي الاهتمام المطلوب للمنافس، وخسر من أرتا سولار الجيبوتي".

وأكمل: "الزمالك خاض مباراتين وديتين، ورغم ذلك ظهر اللاعبون بمستوى سيئ للغاية، وكان تشكيل الفريق غير جيد في وجود محمود علاء وعبدالشافي على مقاعد البدلاء وهم من أصحاب الخبرات، والأهداف التي سكنت شباك الزمالك من أخطاء الدفاع، وهو ما يدل على أن الحالة الذهنية للاعبين بعيدة تماما وغير جاهزين فنيا وبدنيًا".

وزاد: "أين الامكانيات والقدرات التي ستنفذ فكر أوسوريو، كان عليه أن يلعب وفقًا لإمكانيات لاعبيه، وفريق أرتا سولار (معندوش فكرة عن الكرة) ولا أعرف كيف فازوا على الزمالك بهدفين، ولكن أثق في قدرات اللاعبين في لقاء الإياب وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأردف: "دفاع الزمالك بطئ جدا وهناك علامات استفهام على مستوى حسام عبدالمجيد وحاتم سكر، بالإضافة إلى أن المدرب قام بسحب الجزيري ولا أعرف من كان في خط الهجوم بعدما خرج من المباراة".

واستطرد: "الزمالك سيواجه خصم صعب في الدوري وهو بيراميدز، ولست قلقا من هذه المباراة سوى من أوسوريو الذي لا يُحضر جيدًا للمنافسين، وأتمنى أن يستعد بشكل أفضل ويختار التشكيل الأنسب وطريقة اللعب التي تلائم امكانيات لاعبي الزمالك".

وختم: "الزمالك سيفوز بنتيجة كبيرة على أرتا سولار في القاهرة، وأتمنى عبور المرحلة الصعبة، والاستعداد بقوة لمواجهة بيراميدز".