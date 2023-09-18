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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بسبب الزمالك (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

ناشد الإعلامي أحمد موسى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة السماح بوجود 50 ألف مشجع في مباراة العودة بين الزمالك وبطل جيبوتي.

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بيراميدز يٌعلن إصابة توفيق قبل لقاء الزمالك


وأشار  أحمد موسى  خلال برنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أهمية دعم الجمهور لفرق مصرية مثل نادي الزمالك في المباريات الرياضية.

 الزمالك بحاجة إلى دعم الجمهور في المباراة القادمة

و أكد أحمد موسى أن الفريق بحاجة إلى دعم الجمهور في المباراة القادمة لتخطي هذا الخصم،  كما دعا إلى دعم جميع الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الإفريقية مثل الأهلي وفيوتشر وبيراميدز.

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