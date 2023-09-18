مكافحة المخدرات .. في قصر ثقافة موط

نظم قسم المكتبات التابع لإدارة الشئون الثقافية محاضرة ثقافية بقصر ثقافة موط بعنوان " مكافحة المخدرات " حاضرها عاطف حسن، وذلك فى إطار خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

تهدف هذه المحاضرة الثقافية إلى توعية الشباب والمجتمع المحلي بأهمية مكافحة ظاهرة المخدرات، وتسليط الضوء على تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع بشكل عام. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وتوعية الشباب بمخاطرها.

وقد تضمنت المحاضرة تقديم محاضرة توعوية شاملة حول المخدرات، تضمنت المفاهيم الأساسية حول أنواع المخدرات المختلفة وتأثيرها على الجسم والعقل، بالإضافة إلى طرق الوقاية وكيفية التعامل مع الأشخاص المدمنين وتم تنظيم المحاضرة في إطار حملة قومية لتوعية الجمهور بأضرار المخدرات والسبل الفعالة لمكافحتها. تهدف المحاضرة إلى توعية الشباب والمجتمع بأهمية الحفاظ على صحة الشباب والتصدي لهذه المشكلة العالمية.

وقد حظيت المحاضرة بمشاركة واسعة من جانب الشباب والمهتمين، حيث تم تفاعلهم مع المحاضر وطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع.

تأتي هذه المبادرة الثقافية في إطار سلسلة فعاليات وأنشطة هيئة قصور الثقافة التي تهدف إلى تحفيز الثقافة والوعي في المجتمع، وتعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات الصحية. وتأتي هذه الفعاليات بتعاون وتنسيق مشترك مع الجهات المعنية في المنطقة، بهدف بناء جيل واعٍ ومتفهم لمشكلات المجتمع ومساهمته في حلها.

ويأمل فرع ثقافة الوادي الجديد أن تكون هذه المحاضرة الثقافية الأولى من سلسلة فعاليات مستمرة لتوعية الشباب والمجتمع بأهمية مكافحة المخدرات وتحقيق المجتمع الخالي من هذه الظاهرة الضارة.

تهدف هذه المحاضرة الثقافية إلى توعية الشباب والمجتمع المحلي بأهمية مكافحة ظاهرة المخدرات، وتسليط الضوء على تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع بشكل عام. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وتوعية الشباب بمخاطرها.

وقد تضمنت المحاضرة تقديم محاضرة توعوية شاملة حول المخدرات، تضمنت المفاهيم الأساسية حول أنواع المخدرات المختلفة وتأثيرها على الجسم والعقل، بالإضافة إلى طرق الوقاية وكيفية التعامل مع الأشخاص المدمنين.

وقد حظيت المحاضرة بمشاركة واسعة من جانب الشباب والمهتمين، حيث تم تفاعلهم مع المحاضر وطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع.

تأتي هذه المبادرة الثقافية في إطار سلسلة فعاليات وأنشطة هيئة قصور الثقافة التي تهدف إلى تحفيز الثقافة والوعي في المجتمع، وتعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات الصحية. وتأتي هذه الفعاليات بتعاون وتنسيق مشترك مع الجهات المعنية في المنطقة، بهدف بناء جيل واعٍ ومتفهم لمشكلات المجتمع ومساهمته في حلها.

ويأمل فرع ثقافة الوادي الجديد أن تكون هذه المحاضرة الثقافية الأولى من سلسلة فعاليات مستمرة لتوعية الشباب والمجتمع بأهمية مكافحة المخدرات وتحقيق المجتمع الخالي من هذه الظاهرة الضارة.

تطرقت المحاضرة إلى مختلف جوانب مشكلة المخدرات، بدءًا من تأثيرها السلبي على الصحة الجسدية والعقلية، وصولاً إلى التأثير على الأسرة والمجتمع بشكل عام. تم تسليط الضوء على الأسباب المحتملة وراء استخدام المخدرات وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية والاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إليها.

كما تم تقديم معلومات عن أنواع المخدرات المختلفة وتأثيراتها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات وآثارها السلبية على الصحة العامة والحياة الاجتماعية. تم مناقشة الطرق المختلفة للتعامل مع المدمنين ومساعدتهم في العلاج والتعافي.

شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيرًا من قبل الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية التعامل مع حالات إدمان المخدرات وأفضل الأساليب للوقاية منها. تم تقديم نصائح وإرشادات عملية للأفراد والمجتمع بشكل عام لمواجهة هذه المشكلة.

تأتي هذه المحاضرة ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي بين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. من المهم توفير مثل هذه النشاطات الثقافية للشباب والمجتمع بشكل عام لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التطور والنمو الشخصي.

مكافحة المخدرات .. في قصر ثقافة موط

مكافحة المخدرات .. في قصر ثقافة موط