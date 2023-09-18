نفذ بيت ثقافة القصر في فرع ثقافة الوادي الجديد، بإشراف نحمده محمود، ورشة عمل للرسم والتلوين في إطار خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة. تمت هذه الورشة بمناسبة احتفالات عيد الفلاح، وهي إحدى الفعاليات المهمة التي تُقام بالتعاون مع الهيئة.

حرصًا على تعزيز التواصل الثقافي وتنمية المواهب الفنية، تمكنت الورشة من جذب العديد من المشاركين من مختلف الأعمار والمستويات الفنية. وعلى مدار الورشة، تعلّم المشاركون مهارات الرسم والتلوين الأساسية والتقنيات المختلفة التي تساعدهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الفن.

تم استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل والأدوات الفنية، مثل الألوان المائية والأقلام الرصاص والفرش الفنية، لتطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في الفن التشكيلي. كما تم تقديم جلسات عمل عملية وتطبيقية، تركزت على تقنيات الرسم والتلوين المختلفة، مما ساهم في تعزيز المهارات الفنية للمشاركين وإثراء خبراتهم.

تميزت الورشة بجوٍ إبداعي ومليء بالحماس والتفاعل. حيث شهد المشاركون حرية تامة للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن، واستمتعوا بتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض. وتحت إشراف نحمده محمود، تم توفير الدعم والإرشاد اللازمين للمشاركين، مما ساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم الفني.

نظرًا للإقبال الكبير على الورشة ونجاحها البارز، تعد هذه الفعالية جزءًا أساسيًا من خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة. فهي تساهم في تعزيز الوعي الثقافي وتنمية المواهب في المجتمع، وتمثل فرصة للفنانين الناشئين للتعريف بأعمالهم وتوجيههم نحو مستقبل واعد في مجال الفن التشكيلي.

في النهاية، يمكن القول إن ورش العمل مثل هذه تمثل بيئة مثلى لتعزيز الإبداع والتعبير الفني وتطوير المواهب. ومن خلال تنظيم هذه الأنشطة الثقافية الملهمة، تبني الهيئة العامة لقصور الثقافة جسورًا بين الجمهور والفنانين، وتسعى لتحقيق التواصل الثقافي الذي يعزز التنمية الشاملة والازدهار الثقافي للمجتمع.

ورشة عمل للرسم والتلوين "احتفالات عيد الفلاح" ببيت ثقافة القصر بالوادي الجديد

ورشة عمل للرسم والتلوين "احتفالات عيد الفلاح" ببيت ثقافة القصر بالوادي الجديد

ورشة عمل للرسم والتلوين "احتفالات عيد الفلاح" ببيت ثقافة القصر بالوادي الجديد

ورشة عمل للرسم والتلوين "احتفالات عيد الفلاح" ببيت ثقافة القصر بالوادي الجديد