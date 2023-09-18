ظهور مزاعم الضرب والتعذيب في زيمبابوي بعد الانتخابات

هناك دلائل على أن زيمبابوي، قد انزلقت إلى حقبة أخرى من القمع الوحشي، حتى في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الذي أعيد انتخابه حديثا إيمرسون منانجاجوا علنا عن "السلام والحب والوئام والتسامح".

وراء هذه الكلمات، ألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة من شخصيات ائتلاف المواطنين من أجل التغيير المعارض، من الممثلين المنتخبين إلى المسؤولين والناشطين، في الأسابيع الثلاثة التي تلت الانتخابات، كما يقول الحزب.

واستهدف آخرون بعمليات اختطاف عنيفة.

ومن بين الذين اعتقلوا مؤخرا النائبة المعارضة في مجلس التعاون الجمركي وعضو المجلس مورين كاديمونغا، التي مثلت أمام المحكمة هذا الأسبوع بتهمة الشروع في القتل وإلحاق أضرار متعمدة بالممتلكات.

وقال محاميها إن المحكمة قررت أنه لا يوجد دليل ضدها.

"هناك حملة قمع واسعة ضد المعارضة ، والتي تشمل استخدام إنفاذ القانون والقضاء" ، قال محامي حقوق الإنسان ، دوغلاس كولتارت.

وفي حادث آخر، بعد أسبوع فقط من انتخابه عضوا في المجلس المحلي لحزب المعارضة الرئيسي في زيمبابوي، قام رجال مجهولون بسحب وومبيراييش نهندي وأحد أقاربهما من سيارتهما، وإطلاق النار عليهما بمسدس صاعق وتقييد أيديهما.

ثم تم وضعهم في شاحنة صغيرة واقتيادهم حوالي 70 كيلومترا (أكثر من 40 ميلا) خارج العاصمة هراري، حيث تعرضوا للجلد والضرب بالهراوات والاستجواب، وحقنوا بمادة غير معروفة، كما يقول محاموهم.

وروى نهندي تجربته وأظهر جروحه في شريط فيديو أصدرته لجنة التنسيق المركزية، أقرب منافس لحزب زانو الجبهة الوطنية في الانتخابات.

وبعد استجوابهم حول ما يخطط له حزب المؤتمر الشعبي الصيني بعد الانتخابات الوطنية المتنازع عليها والمضطربة في أغسطس، انتهت المحنة عندما ألقي بالرجلين عاريين بالقرب من نهر، كما يزعم المحامون.

هذه القصص ليست جديدة في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي ، والتي لديها تاريخ طويل من العنف والترهيب ضد المعارضة لحزب ZANU-PF خلال حكمه الذي دام 43 عاما.

قبل أكثر من 15 عاما، صورت وسائل الإعلام العالمية زعيم المعارضة آنذاك مورغان تسفانغيراي بوجه متورم وكدمات شديدة، وعين واحدة مغلقة تماما، بعد أن اعتقلته الشرطة في عهد الزعيم الاستبدادي الشهير روبرت موغابي وتعرض للضرب المبرح.

وفاز منانجاجوا، وهو مقاتل سابق في حرب العصابات يعرف باسم "التمساح"، بفترة ولاية ثانية كرئيس الشهر الماضي في انتخابات رفضتها لجنة الانتخابات المركزية باعتبارها معيبة وشكك فيها المراقبون الدوليون والإقليميون، الذين أشاروا إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك مناخ الخوف والترهيب.

ويبدو أن هذا لا يزال الدعامة الأساسية في زيمبابوي بعد ست سنوات من الإطاحة بموغابي في انقلاب واستبداله بمنانجاجوا في عام 2017.

ونفى منانجاجوا وحزبه مرارا مزاعم استخدام القمع لسحق المعارضة.

ومع ذلك، وصف الرئيس، الذي بلغ من العمر 81 عاما يوم الجمعة، مزاعم المعارضة بأنها "أصوات من بعض الأولاد الصغار" وهدد بسجن "أي شخص يريد أن يكون هراء ويجلب الفوضى".

وينظر الكثيرون إلى تأكيد منانغاغوا المتكرر على أن زيمبابوي ديمقراطية ناضجة في عهده على أنه واجهة، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان الدولية البارزة مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

يبدو أن القليل قد تغير في بلد يوفر إمكانات غير محققة لأفريقيا ، بالنظر إلى أراضيها الزراعية الغنية ، والموارد المعدنية التي تشمل أكبر رواسب الليثيوم في القارة ، واكتشافات النفط والغاز المحتملة.

وأعلنت الشرطة عن موجة جديدة من الاعتقالات لشخصيات معارضة الأسبوع الماضي.

وقال زعيم الحزب نيلسون تشاميسا، الذي خسر أمام منانجاجوا في الانتخابات الرئاسية، إن حزبه تحت الحصار ويواجه رد فعل عنيف.

وتقول اللجنة إن اثنين من نوابها اعتقلا مؤخرا. وأعيد انتخاب ممثلين آخرين الشهر الماضي أثناء احتجازهم.

غادر المتحدث باسم الحزب بروميس مكوانانزي البلاد بعد أن قالت الشرطة إنها تسعى لاعتقاله لعدم حضوره جلسة استماع في المحكمة في عام 2019 ، واتهمته بالاعتداء وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وألقي القبض على غيفت سيزيبا، نائب المتحدث باسم شركة اتحاد المقاولين بتهمة التحريض على العنف في مباراة لكرة القدم.

وأثارت منظمة العفو الدولية قضية ناشط آخر في المجلس الكمبودي المركزي، تقول إنه اختطف وعذب في الأيام التي تلت الانتخابات.

ويقول محللون إن هناك حملة واضحة بعد الانتخابات الآن بعد مغادرة المراقبين الدوليين.