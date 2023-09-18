تحريات عاجلة لكشف ملابسات مصرع شخص بعد سقوطه من عقار في أكتوبر

لقي شخص مجهول مصرعه، إثر سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا عاجلًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، بمدينة 6 أكتوبر، لتكشف التحريات أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى المركزي.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.