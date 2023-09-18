الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحريات عاجلة لكشف ملابسات مصرع شخص بعد سقوطه من عقار في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

 لقي شخص مجهول مصرعه، إثر سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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مصرع عامل في حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بالقناطر الخيرية.

 وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا عاجلًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، بمدينة 6 أكتوبر، لتكشف التحريات أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى المركزي. 

  استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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