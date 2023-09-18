لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بطريق الحادثة – القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع عامل في حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بالقناطر الخيرية.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزي، باستقبال جثة عامل مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء حادث تصادم بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد م ز"، 39 سنة، عامل، مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وذلك أثناء قيادته دراجة هوائية على طريق الحادثة القناطر الخيرية، اصطدمت به سيارة ملاكي، حيث لم يتمكن قائد السيارة من مفاداته بسبب انحراف الدراجة أمامه.



جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



مصرع عامل صعقا بالكهرباء في شبين القناطر

كما أمرت جهات التحقيق في القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة عاطل، لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء، في دائرة مركز شرطة شبين القناطر، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



وعندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص خلف السجل المدني ببندر دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع عاطل 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في قضيتين، وذلك بسبب تسلقه أحد أعمدة الكهرباء خلف السجل المدني لسرقة كابل كهرباء من خلال قطعه بنقص حديدي صعقه التيار، ولقي مصرعه على الفور وإصابته بحروق متفرقة بالجسم.



وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.