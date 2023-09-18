محمد المصري ينطلق من بسيون إلى مكة بالعجلة.. صور

بسيون نقطة انطلاق العظماء نحو التاريخ

يبدو أن مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية لن يكف عن إنجابه أبطالا وشخصيات بارزة تذهب إليهم صفحات التاريخ ليدونوا عليها أسماءهم بأحرف من ذهب، ولم لا وبها واحدة من أشهر القرى الفرعونية التي كانت عاصمة لمصر القديمة قبل الميلاد وهي قرية صالحجر الشهيرة.

بسيون التي أنجبت عبد الفتاح باشا حسن أعظم نوابها واحد وزراء حكومة النحاس باشا، واللواء صلاح الدين حتاته ومن قبلهم الزعيم الوطني مصطفى كامل والزعيم الوفدي محمد عيد زعيم الطلبة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد والعالم زغلول النجار والفريق سعد الدين الشاذلي والكاتب الصحفي الكبير جمال بدوي رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد والإعلامي أحمد المسلماني والعالمي نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح والنجم أحمد المحمدي.. وغيرهم وغيرهم من النجوم والأبطال المدونة أسماءهم في صفحات التاريخ بأحرف من ذهب.

اليوم.. يحاول الشاب محمد المصري صناعة مجدا جديدا مختلفا بدراجته محاولا الوصول إلى الأراضي المقدسة "مكة المكرمة" في المملكة العربية السعودية، متخذا من مدينة بسيون نقطة انطلاق له.

من هو محمد المصري؟

هو محمد محمود أبو عجيزة الشهير بمحمد المصري، من مواليد عام 1993، هو رحالة مصري وصاحب فريق "هنشوف بلدنا على العجلة".

بدأ شغفه بركوب الدراجات في عام 2014، وقام بتأسيس فريقه في عام 2017، ومنذ ذلك الحين قام بتنظيم العديد من الرحلات بالدراجة في جميع أنحاء مصر.

يضم فريق "هنشوف بلدنا على العجلة" الذي يضم أكثر من 160 دراجًا، وسبق له المشاركة في افتتاح المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مدينة العالمين ومارثون العاصمة الإدارية.

أصدر محمد المصري الجزء الأول من سلسلة كتابه "الرحالة المصري"، كما شارك في عدد من الحملات التطوعية الداعمة للدولة، حصل على الدورة التدريبية المعتمدة من النقابة العامة للمهن الرياضية للمدربين، كما ترشح سفيرا لمؤتمر المناخ بالسفر بالعجلة إلى شرم الشيخ.

تخرج المصري من الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية في برنامج Value.

ومحمد المصري هو صاحب ومدير فروع المصري BlkEللدراجات، ومصمم ديكور لمؤسسة السلام للموبيليا.

أبرز الرحلات التي قام بها محمد المصري

- رحلة من القاهرة إلى أسوان بطول 1100 كيلومتر.

- رحلة من القاهرة إلى مرسى علم بطول 1200 كيلومتر.

- رحلة من القاهرة إلى الأقصر بطول 1000 كيلومتر.

- رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بطول 300 كيلومتر.

- رحلة من القاهرة إلى بورسعيد بطول 200 كيلومتر.

يهدف محمد المصري إلى الترويج للسياحة في مصر من خلال رحلاته بالدراجة، كما يهدف إلى نشر الوعي البيئي ودعم المبادرات التطوعية، ويحلم بأن يرى مصر وجهة سياحية عالمية، ويريد أن يساهم في ذلك من خلال رحلاته بالدراجة.