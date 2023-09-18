غدًا.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ "أنصار بيت المقدس"

تصدر الدائرة الأولى (إرهاب) بـ محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، غدًا، الحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالقادر إسماعيل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وبسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس، وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أودعت محكمة محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الدائرة الأولى جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على عضو خلية الزيتون الإرهابية.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينـي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد صبري وكيل النيابة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تفاصيل حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – تتحصل في أن المتهم محمد فهيم حسن عبد الحليم – والسابق الحكم عليه، قد راودته فكرة الالتزام الديني فدأب على الاطلاع على الكتب الدينية والمؤلفات والأحاديث التليفزيونية والموضوعات المعروضة على شبكة المعلومات الدينية – خاصة المتعلقة بالفكر الجهادي، وفي عام 2003 حاول السفر إلى دولة العراق للجهاد إلا أنه لم يتمكن من ذلك، واستمر في مطالعة أخبار المجاهدين بالخارج عبر وسائل الإعلام الخاصة وتابع عضو تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، كما تابع الاطلاع على المواقع الجهادية ومنها موقع الفردوس الجهادي ومنبر التوحيد الجهادي، وقد تمكن من الحصول على بعض الإصدارات الدينية ومنها كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية – لمن يدعى عمر عبد الحكيم – المكنى "أبو مصعب السوري" من التيار الجهادي السوري – وقد كان لهذا الكتاب أثر بالغ في ترسيخ عقيدة الجهاد لدى كل من قرأه والتأثير في توجيه فكره وعزيمته أن يسلك هذا السبيل