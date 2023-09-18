أشرف صبحي يستقبل المنتخب المصري لرفع الأثقال بعد المشاركة ببطولة العالم بالسعودية

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال، بمطار القاهرة بعد حصده المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر الماضي.

ميداليات البطولة:

احتلت البعثة المصرية المركز الثالث، بعد حصد 7 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

وتقدم أشرف صبحي لجميع أعضاء البعثة واللاعبين، بالتهنئة والشكر على الجهد المبذول خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية، مشيدًا بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الجيدة مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

تضمنت قائمة المنتخب المصري 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبدالعظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبدالرحمن محمد“.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن انطلاق معسكرات مشواري للنشء والشباب بمراكز الشباب بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، برعاية الدكتور أشرف صبحي حيث يتم تنفيذ أكثر من ألف معسكر تدريبي للنشء والشباب من سن (١٠-٢٤) سنة لتعليمهم المهارات الحياتية وتأهيل الشباب لسوق العمل، لتدريب أكثر من ١٢٠ ألف من المستفيدين في الفئة العمرية خلال الفترة من شهر سبتمبر حتى ديسمبر القادم.

ويتم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة بمعسكرات مشواري على مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم"

فيما يتم تدريب المستفيدين في الفئة العمرية من ( ١٥-٢٥) على مهارات التواصل، التفكير الابتكاري، اتخاذ القرار، العمل الجماعي، كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلة الشخصية". للاشتراك والالتحاق بمعسكرات مشواري التدريبية يتم التواصل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك. https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link