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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طلائع الجيش يتعادل مع البنك الأهلي بالشوط الأول

طلائع الجيش والبنك
طلائع الجيش والبنك الأهلي

حسم التعادل السلبي بين طلائع الجيش و البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على ستاد الكلية الحربية في افتتاحية دوري النيل لموسم 2023_2024 .

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تشكيل طلائع الجيش الرسمي لمباراة البنك الأهلى في افتتاحية الدوري المصري

تقاسم الفريقان استحواذ الشوط الأول ولكن فشل الفريقان في ترجمة أي أهداف .

وحصل محمد شحاته على البطاقة الصفراء في الدقيقة 40 .

تشكيل طلائع الجيش لمباراة البنك الأهلي

  • في حراسة المرمى : عمر رضوان
  • في خط الدفاع : أحمد متعب - أحمد زولا- خالد سطوحي - محمود فتح الله
  • في خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة.
  • في خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا
  • تشكيل البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش
  • حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
  • خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو
  • خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو
  • خط الهجوم.. كريم بامبو

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق طلائع الجيش و البنك الأهلي بدون أهداف .

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