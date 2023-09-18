طلائع الجيش يتعادل مع البنك الأهلي بالشوط الأول
حسم التعادل السلبي بين طلائع الجيش و البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على ستاد الكلية الحربية في افتتاحية دوري النيل لموسم 2023_2024 .
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تقاسم الفريقان استحواذ الشوط الأول ولكن فشل الفريقان في ترجمة أي أهداف .
وحصل محمد شحاته على البطاقة الصفراء في الدقيقة 40 .
تشكيل طلائع الجيش لمباراة البنك الأهلي
- في حراسة المرمى : عمر رضوان
- في خط الدفاع : أحمد متعب - أحمد زولا- خالد سطوحي - محمود فتح الله
- في خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة.
- في خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا
- تشكيل البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش
- حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
- خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو
- خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو
- خط الهجوم.. كريم بامبو
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق طلائع الجيش و البنك الأهلي بدون أهداف .