نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد هندسة أزهر قنا والمباني الجديدة

قام الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط للوجه القبلي بجولة تفقدية لكلية الهندسة بقنا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع كليات فرع جامعة الازهر بالوجه القبلي.

تم ذلك بمرافقة الدكتور محمد جلال عميد الكلية، والدكتور إبراهيم حسن أحمد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا والدكتور محمد محمود وكيل كلية الهندسة بقنا والدكتور أحمد يوسف عضو المكتب الفني وحسام مهران مدير عام الشئون المالية والإدارية وأحمد شمس مدير إدارة الشئون القانونية بالفرع واللواء خالد الريفي مدير الأمن الجامعي بالفرع، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك لمتابعة تمام استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد للعام الجامعي 2024/2023م، ومتابعة سير العمل والتشطبيات النهائية بالمبنى الإداري الجديد بالكلية، والتي تشمل إنشاء و تجهيز قاعة كبرى لمناقشة الرسائل العلمية مجهزة على أعلى مستوى من أجهزة الصوتيات والعرض المرئي وإنشاء معمل للتربة والأساسات و تجهيزه بالأجهزة و المعدات و مقر جديد لمكتبة الكلية و مقر للمركز الهندسي للاستشارات الخاص بالكلية و مكاتب أعضاء هيئة التدريس كما تم أيضا تجهيز مقر لمركز المعلومات والذي تم استحداثه وسيبدأ العمل به هذا العام إن شاء الله وجميع هذه المقرات مزودة بأجهزة الإنذار و الإطفاء و سيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد.



وتأتي هذه الإضافات الإنشائية تزامنا مع بدء الدراسة فى فصول الهندسة للبنات التابعة لكلية الهندسة وهي خطوة جيدة ترفع عن كاهل طالبات الوجه القبلي السفر للقاهرة للالتحاق بكلية الهندسة بالقاهرة،

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط للوجه القبلي بالتجهيزات والإنشاءات المقامة بالكلية المتطورة اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الكلية لتحسين البنية التحتية وتطوير وسائل التعليم والبحث العلمي.

وخلال الجولة التفقدية، تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى أيضًا قاعات الدراسة والمختبرات المتخصصة في الكلية. تأكد من توفر كافة الإصلاحات والتجهيزات اللازمة لضمان جودة التعليم وبيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقد أعرب الدكتور مصطفى عن ارتياحه لمستوى الاستعدادات والتحضيرات التي تم إجراؤها في الكلية. كما أكد على أهمية الاستثمار في تطوير وتحديث المرافق الأكاديمية لمواكبة تطورات العصر وتلبية احتياجات الطلاب والباحثين.

وتعد كلية الهندسة بقنا واحدة من أبرز الكليات التابعة لجامعة الأزهر بالوجه القبلي، حيث تضم أقسامًا متنوعة مثل الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والهندسة الكهربية. وتهدف الكلية إلى توفير تعليم عالي الجودة وبيئة بحثية مناسبة للطلاب الراغبين في مجال الهندسة.

ويعتبر دور الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى كنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بجامعة الأزهر بأسيوط بمثابة دعم وإشراف على كليات الجامعة في المنطقة. حيث يقوم بمتابعة استعدادات الكليات وتطوير البنى التحتية لتحقيق التميز والتطور الأكاديمي.

وتأتي الجولة التفقدية لكلية الهندسة بقنا في إطار الاهتمام الكبير والمستمر من قبل إدارة الجامعة بتطوير العملية التعليمية والتأكيد على ضرورة الاستثمار في المرافق الأكاديمية وتوفير البيئة المثالية للطلاب لإتمام تعليمهم بطريقة فعالة ومؤثرة.

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يتفقد كلية هندسة ازهر قنا والمباني الجديدة