مهاجم وست هام: ليفربول "حبس" محمد صلاح

فجر ميشائيل أنطونيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد أنطونيو في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أن صلاح كان يرغب في الانتقال للاتحاد السعودي، لكن ليفربول قام بحبسه ورفض رحيله لدوري "روشن".

تصريحات مهاجم وست هام

ميشائيل أنطونيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد

علق أنطونيو على حقيقة رفض محمد صلاح الرحيل للدوري السعودي، فقال: "محمد صلاح لم يرفض فكرة الانتقال إلى السعودية بأي حال من الأحوال".

وأكمل: "ليفربول قام بمنعه وحبسه، حيث أخبروه بأنه لن يذهب إلى أي مكان، لكن الدولي المصري لم يُثير أي ضجة، وترك النادي يفعل ما يحلو له، لكنني أعرف حقيقة أنه كان مستعدًا للرحيل للدوري السعودية".

وتابع: "ماذا سيقدم محمد صلاح أكثر في ليفربول، فرصة انتقاله إلى السعودية كانت عظيمة، فهو رجل مسلم وكان كل شيء يناديه لتغيير الأجواء، لم يكن هناك أي شيء سيء يمنعه من الانتقال إلى هناك".

وأردف: "لدي تفهم من الفرعون المصري لديه عقد مع ليفربول، لكنه أوفى بكل شيء مع النادي خلال فترة تواجده، فقد فاز بالألقاب مثل الدوري الإنجليزي".

وأختتم أنطونيو تصريحاته: "مسلم سيذهب إلى بلد مسلم، سُيدفع من أجله 215 مليون جنيه إسترليني لشاب يبلغ من العمر 31 عامًا".

وأضاف: "أجد الجنون التام من أنهم رفضوا هذا العرض، لأنني لا أعلم ماذا سيتنافسون من أجله هذا الموسم؟ حتى لو لم يعوضوا هذا اللاعب، فليعتبروا هذا الموسم مشطوبًا".