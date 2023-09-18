"الرياضة والصحة في حياتنا".. محاضرة في بيت ثقافة المعصرة بالداخلة

تم تنظيم محاضرة ثقافية في بيت ثقافة المعصرة التابع لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بعنوان "الرياضة والصحة في حياتنا".

قدم أحمد عبد ربه المحاضرة، وتناولت المحاضرة أهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة والعقلية.

تحدث المتحدث عن فوائد ممارسة الرياضة المنتظمة في تعزيز اللياقة البدنية والتخلص من الوزن الزائد، كما تطرق إلى تأثيراتها الإيجابية على الصحة النفسية وتحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

وضح المتحدث أيضًا أن الممارسة الرياضية يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. أشار أيضًا إلى أهمية وجود التوازن بين التمارين الرياضية المختلفة، مثل التمارين القوية والتمارين الهوائية والتمارين المرنة، للحصول على فوائد صحية كاملة.

تفاعل الحضور مع المحاضرة بشكل إيجابي، حيث ألقى المحاضر عرضاً ممتعًا ومفيدًا، وقدم نصائح عملية لتشجيع الجميع على ممارسة النشاط البدني بانتظام. كما تم فتح باب النقاش والأسئلة في النهاية، حيث تمت مناقشة بعض الاستفسارات حول أنشطة وفصول الرياضة المناسبة لمختلف الفئات العمرية والشرائح المختلفة من المجتمع.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فروع الثقافة في مختلف المحافظات المصرية، بهدف توفير فرص التثقيف والترفيه للمجتمع خلال فترة العطلات الصيفية.

محاضرة ثقافية في بيت ثقافة المعصرة بعنوان "الرياضة والصحة في حياتنا" بالداخلة

محاضرة ثقافية في بيت ثقافة المعصرة بعنوان "الرياضة والصحة في حياتنا" بالداخلة