موعد مباراة ميلان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة الأوربية مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين ميلان ونيوكاسل يونايتد في مستهل مشوارهما في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ميلان ونيوكاسل في مواجهة نارية

ويبحث ميلان ونيوكاسل عن انطلاقة إيجابية في ظل تواجدهما في مجموعة نارية ستضم باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

ويستقبل ملعب سان سيرو معقل الروسونيري مباراة ميلان ونيوكاسل في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس بصفتها المالك الحصري والوحيد للبث التليفزيوني للمسابقات الأوروبية.

نجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 5/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ميلان في المركز الثالث بـ 9 نقاط، ويوفنتوس ثاني الترتيب بـ 10 نقاط.

ويحتل نيوكاسل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 6 نقاط، وكان قد فاز في آخر مبارياته على برينتفورد بهدف.