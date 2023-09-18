الأرصاد تكشف حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدًا:

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد الحرارة غدًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن السحب المنخفضة تظهر صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، ويكون هناك انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما أن هناك فرصًا لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.