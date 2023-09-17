الظواهر الجوية المتوقعة غدًا.. الأرصاد تكشف

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف الظواهر الجوية المتوقعة:

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من (1.25 : 1.75 متر)، بينما حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل ارتفاع الموج (1 : 1.5 متر).

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين:

يكون هناك تكوين للشبورة المائية على الطرق الرئيسية والعامة والصحراوية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما أنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح على القاهرة الكبرى معتدلة (28 كليو متر \ ساعة)، ويكون سرعة الرياح (26 كم \ س) على الوجه البحري.